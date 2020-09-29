Разработан атлас нового административно-территориального устройства Луганской области. ФОТО

Министерство развития громад и территорий Украины совместно с Обществом исследователей Украины и при поддержке проекта “Поддержка надлежащего управления в местных громадах как составляющей реформы децентрализации” Координатора проекта ОБСЕ в Украине создало “Атлас административно-территориального устройства Украины:2020”.

Об этом сообщается на страничке программы «U-LEAD. Луганський офіс”.

Как известно, новое районирование было принято Постановлением Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года. Согласно документу, количество районов в стране сокращается до 136 (в т.ч. 16 находятся на временно неподконтрольных территориях).

С полной версией Атласа административно-территориального устройства Украины можно ознакомиться здесь

Что касается Луганской области, то здесь районы укрупнены следующим образом: остается 8 районов, из них 4 на подконтрольной территории (Северодонецкий, Счастьенский, Старобельский, Сватовский) и 4 на временно неподконтрольной (Алчевский, Должанский, Луганский, Ровеньковский). Также насчитывается 37 территориальных громад (в т.ч. 11 – на временно неподконтрольной территории).