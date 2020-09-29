Ситуация с COVID-19 в Кременском районе соответствует “желтому” уровню опасности: введены дополнительные ограничения

В Кременском районе Луганской области установлен уровень эпидемической опасности «желтый».

Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации.



На заседании областной комиссии по вопросам техногенно – экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 28 сентября стало известно: по оценке эпидемических показателей в Кременском районе наблюдается повышение базового уровня заболеваемости на 100 тыс. населения, что отвечает «желтому» уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

В связи с этим главе Кременской РГА было рекомендовано принять меры по внедрению на подведомственной территории дополнительных противоэпидемических ограничений, предусмотренных пунктом 12 постановления КМУ от 22 07.2020 г. № 641 (с изменениями).



По информации гендиректора Кременской многопрофильной больницы Ларисы Кульбач, сейчас в районе 17 зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией, среди которых – 3 ребенка, 4 медицинских работника.



На заседании районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое состоялось 29 сентября во руководством председателя райгосадминистрации Олега Клименчукова, введен ряд дополнительных ограничений.



Так, помимо введения карантина в районной больнице, ограниченным будет доступ к центру предоставления административных услуг, управления социальной защиты населения Кременской РГА. Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи по телефону.



Под запретом и проведение каких – либо массовых мероприятий в заведениях общественного питания.

Общественные массовые мероприятия будут проводиться, но при условии соблюдения социальной дистанции и применения мер индивидуальной защиты.



Также на заседании говорилось о необходимости усиления контроля за соблюдением карантинных ограничений при проведении агитационных или содержащих признаки агитационных, мероприятий.