Фокин в Раде отметился новым скандальным заявлением: «не видит ни одного подтверждения войны между РФ и Украиной”. ВИДЕО

Замглавы украинской делегации в минской переговорной группе Витольд Фокин заявил, что «не видит ни одного подтверждения» войны между Россией и Украиной.

Об этом он сказал, объясняя свои скандальные заявления о Донбассе на комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает inforesist.org

«Я не политик и сделать какое-то определения этого я не могу. Никакого подтверждения, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной пока что я не вижу», – оправдался Фокин.

При этом он в начале своей речи назвал РФ «контрагентом». Также он несколько раз настаивал на том, что «на Донбассе необходимо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос с особым статусом отдельных районов, а лучше всего Донбасса».

По словам Фокина, он много лет был вне политики, а перед тем, как приступить к своим обязанностям, изучил все протоколы. Он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке российских военных.

«Почти пятилетние топтание на одном месте стали в основном следствием двух причин. Первая причина — Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они, грубо говоря, необязательные к исполнению. Но главная причина заключается в том, что тогдашний гарант Конституции больше заботился о собственных интересах», — заявил политик.