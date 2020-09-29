Показали ремонт дороги между Беловодском и Меловым. ФОТО

Сегодня, 29 сентября, председатель Беловодской районной госадминистрации Екатерина Колесникова вместе с первым заместителем председателя райгосадминистрации Вадимом Муратовым посетила участок дороги «Беловодск-Меловое», на котором продолжаются ремонтные работы в рамках Президентского проекта «Большая стройка», и ознакомились с их ходом.

Об этом сообщает пресс-служба Беловодской РГА.

Работы проводятся ООО «Онур Конструкцион Интернешнл».



На сегодня фирмой отфрезеровано 7 км дороги, на четырехкилометровом участке устроенодва слоя щебня, осуществлено расширение полотна, органо-минеральная смесь нанесена почти на 2 км дороги.



В РГА сообщили, что ремонтные работы ведутся ускоренными темпами, а в дальнейшем фирма планирует трудится в две смены.