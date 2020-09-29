В Рубежном патрульные остановили водителя “под кайфом”

Вчера, в 20:30, патрульные остановили автомобиль ВАЗ 21063, который двигался с нарушением правил дорожного движения на улице Нахимова в Рубежном. Во время беседы с водителем, инспекторы обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. На законное требование пройти осмотр, водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



В отношении водителя патрульные составили протокол по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии наркотического опьянения). Все материалы будут переданы в суд для принятия окончательного решения.



В общем, с начала 2020 года, инспекторами управления патрульной полиции в Луганской области составлено 423 административных материала по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения).



Патрульные напоминают, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения водитель несет административную ответственность в соответствии со статьей 130 КУоАП:

-На гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ждет административная ответственность в виде штрафа 10 200 гривен и лишение права управления на 1 год.

– Если водитель вдруг нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 20 400 гривен и лишение права управления на 3 года.

– В случае, если водитель третий раз за год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 40 800 гривен и лишение права управления на 10 лет.