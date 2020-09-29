Гайдай: В 2021 году все основные автомагистрали Луганщины будут отремонтированы

По результатам государственного мониторинга Луганщина является одной из лучших по качеству выполнения работ согласно «Национальному проекту «Большое строительство».

Об этом глава области Сергей Гайдай рассказал на пресс-конференции, передает пресс-служба ЛОВГА.



«Более того, мы не останавливаемся на этом – в 2021 году все основные автомагистрали Луганщины будут отремонтированы», – подчеркнул глава области.



Так, в этом году уже восстановлено дорогу между Северодонецком и Станицей Луганской.

Сейчас продолжаются работы на участках между Северодонецком и Золотым, Лисичанском и Бахмутом, Новоайдаром и Старобельском.



«Кроме того, будет полностью сделана дорога между Меловым и Старобельском. Но в 2020 году там устроят только выравнивающий слой асфальта. Работы начаты со Старобельска в сторону Беловодска, из Беловодска в сторону Старобельска и Мелового. В следующем году это направление покроют уже поверхностным слоем, – отметил председатель областной госадминистрации. – А еще за деньги Всемирного банка мы восстановим треугольник дорог между Северодонецком, Старобельском и Сватово. Также от Сватово отремонтируют участок в Троицк. Все это будет происходить в рамках реализации нового проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение».



Не менее важными направлениями являются участки от Старобельска до пограничных пунктов в Просяном и Танюшевке. Также восстановят в области автодорогу Сватово-Белокуракино-Беловодск.



Между тем, Сергей Гайдай отметил, что уже есть договоренность с председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александром Кубраковым о передаче на госбаланс моста в районе содового завода в Лисичанске.



«Проект ценен, его восстановлением будет заниматься Укравтодор. Объездную дорогу мы сделаем за областные средства », – сообщил Сергей Гайдай.