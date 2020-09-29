Синоптики Луганщины прогнозируют на 30 сентября опасное природное явление

Завтра, 30 сентября, в Луганской области облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков. Местами пылевая буря. Видимость хорошая 10 км, в пылевой буре местами 2-4 км. Ветер юго-восточный, 15-20 м / с, местами порывы 25 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 19-24 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков. Пылевая буря. Ветер юго-восточный, 15-20 м / с, порывы 25 м / с. Температура ночью 11-13 0 тепла, днем 22-24 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков. Пылевая буря. Ветер юго-восточный, 15-20 м / с, порывы 25 м / с. Температура ночью 10-12 0 тепла, днем 22-24 0 тепла.