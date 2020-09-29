Гайдай о строительстве областной больницы на Луганщине: “Мы пришли к согласию с австрийской компанией”

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал в ходе пресс-конференции об итогах своего визита в Австрию.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.





Так, во время рабочего визита в Австрию вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай и исполнительный директор организации охраны окружающей среды GLOBAL 2000 Агнес Заунер подписали Соглашение о сотрудничестве в области поддержки детей и семей в Луганской области.



«Документом, заключенным между Луганской областной государственной администрацией и Австрийской природоохранной организацией GLOBAL 2000, предусмотрено проведение санаторно-курортного лечения наших детей в Австрии. Эта организация работает исключительно за средства меценатов », – сказал Сергей Гайдай.



Кроме того, в Австрии проведены переговоры по строительству областной клинической больницы с представителями ведущих международных компаний.



«Мы договорились с компанией, которая готова инвестировать 160 млн евро и построить больницу. Сейчас уже создана соответствующая рабочая группа при Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины », – отметил председатель облгосадминистрации.



О планах строительства железнодорожного пути, который должен соединить северные районы Луганщины со всеукраинской сетью, Сергей Гайдай отметил, что он же обсудил этот вопрос с компанией из Китая – одной из лучших в этой области, которая готова реализовать этот проект. Сейчас вопросом занимаются в Министерстве инфраструктуры Украины.