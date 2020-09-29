Как создать эффективную систему капельного полива

Капельный полив – эффективный способ подачи влаги к растениям, отличающийся экономным расходованием воды и электроэнергии. Прежде чем покупать все составляющие системы автополива, стоит прислушаться к советам, изложенным ниже.

Советы по созданию поливочной системы

Перед тем как отправляться в магазин за поливочными шлангами, заказывать пластиковые фитинги для капельного полива и другие комплектующие, необходимо набросать схему разводки труб с указанием:

точек забора воды;

мест посадки растений на грядке, в саду, винограднике;

расстояния между кустами, деревьями, цветами;

периодичности полива по определенным группам зеленых насаждений для определения количества кранов, обеспечивающих отдельное отключение отдельных линий.

Для этих целей подходят трубы, сделанные из прочного пластика (ПХВ или ПНД), имеющие диаметр от 16 до 32 мм, а также гибкие шланги, оптимальное сечение которых должно составлять 16 мм. Также для этих целей можно покупать армированные трубы, наделенные высокой прочностью.

Рекомендации опытных дачников:

Чтобы обеспечить бесперебойную работу смонтированного оборудования, опытные дачники советуют покупать запасные фитинги. Ремонтные соединители нужны для замены ленты, шлангов, которые во время эксплуатации иногда повреждаются, растрескиваются. Такие места нужно сразу вырезать и менять, чтобы обеспечить целостность отвода, устранить падение давления в трубах, возобновить подачу воды.

Важным элементом системы полива являются воздушные клапаны, предотвращающие засасывание в отверстия капельниц грязи. Эти комплектующие нужно устанавливать на концевых или наиболее высоких точках системы полива. На сайте https://ukrpoliv.com.ua/product/polyethylene-storage-tanks можно купить все необходимые комплектующие.

Для магистралей используются фитинги с заершенным штуцером. Для капельных лент такие фитинги не подойдут.

Для поворотов, ответвлений отводов капельниц нужно приобрести прочные тройники, уголки. Можно самостоятельно просверливать для капельниц отверстия в нужных местах. Они должны иметь ровные края. Для этих целей лучше всего использовать шило. Дрель будет оставлять неровности и шероховатость высверленных отверстий.

На сайте компании Ukrpoliv есть все необходимые комплектующие для создания полноценной системы капельного полива. Вся продукция сертифицирована, поставляется от ведущих производителей данного оборудования, имеет высокое качество.

Освободите себя от тяжелой работы по ручному поливу растений в саду и на огороде. Покупайте системы капельного полива, которые будут экономить воду, электроэнергию, помогут повысить урожайность, сделают уход за грядками простым и комфортным.