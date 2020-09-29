Топ-3 лучших планшетов с клавиатурой по версии «Все цены»

Компактные планшеты с клавиатурой пользуются большой популярностью благодаря хорошей производительности, мобильности и удобству использования. Стильные девайсы подходят как для учебы или офисной работы, так и для развлечений, творчества, других занятий. Сегодня мы рассмотрим ТОП-3 лучших планшетов с клавиатурой по версии портала «Все цены Харькова». Рейтинг составлен по итогам продаж за прошлый квартал.

Lenovo Yoga Duet 7 13IML05 16/1024GB

Универсальный планшет 2в1 серии 82AS0071RA, укомплектованный стилусом, больше подходит творческим пользователям, дизайнерам, инженерам-конструкторам, менеджерам. Он выгодно выделяется на фоне собратьев по классу оптимальным соотношением стоимости и функциональности, обеспечивая быструю работу таких программ, как Adobe Illustrator, Autodesk SketchBook и других разных приложений. Дизайн гаджета напоминает Microsoft Surface. При этом превосходит его благодаря очевидному бонусу в виде съемной клавиатуры QWERTY. Она оснащена модулем поддержки Bluetooth v5.0, Wi-Fi и может работать полностью автономно.

В активе Yoga Duet7 много интересного:

Производительность обеспечивает 10-е поколение Intel Core i7 с четырьмя ядрами.

За графику отвечает Intel UHD Graphics 620.

ОЗУ — 16 Гб при встроенной в 1024 Гб.

Вход в систему контролируется инфракрасной камерой с опцией распознавания лиц.

Тыльная камера с автофокусом.

Сенсорный экран 13” с датчиком освещенности.

Время автономного использования более 10,5 часов.

Конкурентные плюсы: съемная клавиатура, мощная начинка с хорошей производительностью, стереозвук, защита от подглядывания, др. Стоимость в пределах 44–49 тысяч грн.

HP Pro x2 612 G2 i5 8/256Gb

Планшет-трансформер 1LV91EA — оптимальное решение для работы на улице, в транспорте, других местах, неудобных для использования стационарного ПК или ноутбука. Крышка-клавиатура QWERTY раскрывается на 1650, обеспечивая комфортную работу с разными приложениями. Дополнительно можно использовать фирменный стилус HP Active Pen. В конструкции отсутствует вентилятор. Это не сказывается на повышении температуры, и полностью отсутствуют шумы при работе.

Особенности, возможности:

7-е поколение Intel Core i5 7Y57 с двумя ядрами, 1,2 ГГц.

Графика представлена адаптером Intel HD Graphics 615.

ОЗУ — 8 Гб при встроенной в 256 Гб.

Bluetooth v4.2, Wi-Fi.

2 камеры, с фронта 5 Мп, в тылу — 8 Мп.

Считыватель отпечатков, компас, акселерометр, гироскоп.

Конкурентные преимущества: хорошая производительность, стойкость к ударам, воздействию пыли и влаги. Время работы без зарядки до 11 часов. Стоимость в пределах 46–49 тысяч грн.

Microsoft Surface Book 3 13.5″

Стильный трансформер V6F-00001 поставляется со стыкуемой клавиатурой QWERTY с корпусом из магния, как и тыльная панель самого планшета. Надежность стыковки обеспечивает не только механическое крепление, но и специальные магниты. Особенность такого решения в том, что клавиатуру можно отсоединить только тогда, когда предварительно закрыты приложения, работа которых предполагает ее использование.

Возможности и комплектация:

Сенсорный дисплей 13,5” с датчиком освещенности.

10-е поколение Intel Core i5 с четырьмя ядрами.

ОЗУ — 8 Гб при встроенной в 256 Гб.

Графика — Intel Iris Plus.

Связь: Bluetooth v5.0, Wi-Fi.

2 камеры, в тылу — 8 Мп с автофокусом, спереди — 5 Мп.

Время автономного использования до 17 часов.

Конкурентные достоинства: время автономного использования до 17 часов, металлический корпус. Стоимость от 37,5 до 39,5 тысячи грн.

Заключение

Если вам нужен производительный гаджет для учебы или работы в офисе, лучшим вариантом может быть универсальный Lenovo Yoga Duet 7. Для тех, кто часто ездит в командировки или по другим причинам вынужден много работать в пути, больше подходит HP Pro x2 612 или его более прочный собрат — Microsoft Surface Book 3 13.5″. С помощью нашего портала «Все цены Харькова», можно выбрать оптимальный планшет для любых нужд.