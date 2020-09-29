Ящик для инструментов: виды, особенности, параметры выбора

С проблемой хранения инструментов сталкиваются не только мастера, которые занимаются определенной ремонтной деятельностью. Необходимость сложить их в одно место возникает и дома, на даче или в гараже, ведь намного удобнее, если все девайсы собраны в одном месте. И в этом поможет чемодан для инструментов, который сэкономит свободное пространство и время на поиск нужных приспособлений.

Зачем нужны органайзеры для инструментов?

Стоит сразу сказать, что подобное приспособление — это не прихоть, а визитка хозяина. Наличие такого ящика у мужчины свидетельствует о том, что он стремиться сохранять порядок в своих вещах и предпочитает держать все под рукой.

Подобные чемоданы выполняют сразу несколько основных функций:

хранение — у каждой отвертки, шурупа и пассатижи должно быть отдельное место, где они не потеряются в самый неподходящий момент;

организация пространства — приборы, сложенные в специальный чемодан, занимают гораздо меньше места, чем девайсы, лежащие по отдельности в разных шкафах;

транспортировка — ящики оснащены удобными ручками, а крупные модели еще и колесиками, чтобы их было удобно носить с собой. Это особенно ценится специалистами, выполняющими определенные работы на дому: сантехниками, электриками, парикмахерами и представителями других профессий.

Какими бывают органайзеры?

Эти приспособления делятся на две группы по назначению: бытовые и профессиональные. Первые предназначены для домашнего использования и содержат отсеки для стандартного набора орудий. Модели из второй группы не являются универсальными, поскольку разрабатываются для конкретных видов работ: сварка, электромонтаж и прочее.

Также органайзеры могут отличаться по конструкции. Вот основные виды:

ящик — классическая модель в виде прямоугольной тары с емкостями и крышкой. Изготавливается из дерева, металла или пластика. Транспортируется при помощи колесиков. Вместительный, но не всегда удобный вариант;

ящик-кейс — напоминает чемодан, только с одной глубокой стороной. Широко открывается, оснащен замком-защелкой и ручкой на верхней крышке для комфортной транспортировки. Обычно используются для мелких девайсов, внутри имеют держатели для крепления пассатижи и других девайсов;

чемодан — открываются как стандартный чемодан, предназначены исключительно для мелких приспособлений. Обе стороны оснащены креплениями, не позволяющими содержимому выпадать;

ящик-органайзер — обычно изготавливается из пластика и представляет собой неглубокую емкость для мелких деталей. Зачастую используется для хранения гаек, шурупов, гвоздей и подобных элементов;

поясная сумка — эта модель предназначена скорее не для хранения, а для удобного пользования инструментами в определенных условиях, когда нужно иметь их в быстром доступе.

Особенности выбора приспособления

Выбирая изделие для хранения ремонтного оборудования, прежде всего нужно ориентироваться на собственные нужды и особенности использования. Если вам нужно постоянно переносить приспособление, обращайте внимание на удобство ручек или наличие колесиков.

Следующий параметр — материал. Изделия из дерева обычно используют для хранения деревообрабатывающего оборудования. Однако такие модели непрактичны, поскольку их можно легко испачкать маслом или повредить острыми предметами.

Более практичным вариантом считается металл. Он долговечен и устойчив к повреждениям. Отличными свойствами обладает сталь, но она существенно утяжеляет изделие. Неплохой вариант — алюминий. Он более легкий, но и гораздо мягче. Самыми распространенными являются модели из пластика. Они легкие, комфортные в использовании и не боятся влаги, но могут треснуть от сильного удара.

Важно учесть и замок. Лучше выбирать металлические изделия, поскольку пластик при постоянном открытии/закрытии может быстро выйти из строя.

Ящик для инструментов — удобное и практичное приспособление. На рынке представлен огромный выбор аксессуаров, предназначенных для разных целей, поэтому при выборе изделия важно ориентироваться на сферу его использования.

Статья создана по материалам сайта Zakupka.com.