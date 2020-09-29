Заеды в уголках рта: причины появления и устранение

Болезненные трещинки в уголках рта вызывают массу неприятных ощущений. Возникают они у многих и довольно часто. Почему это происходит? Как устранить эту проблему?

Ангулит – это воспаление, которое поражает кожу и слизистую. Появляются зудящие и лопающиеся трещинки. Проблема не зависит от возраста. Это по сути, кожный дефект, при котором появляются болезненные ранки. Бывает так, что данная проблема является симптомом какого-то внутреннего заболевания или проблем. Это может быть стоматит, дефицит витаминов и другие сложности.

Важно понимать, что заеды в уголках рта нельзя оставлять без внимания. Оптимальное решение – это обратиться за помощью к врачу. Он может назначить подробное исследование и лечение. На начальной стадии болезнь протекает бессимптомно, а позже начинают появляться болезненные трещинки и ранки.

Какими симптомами может сопровождаться такая проблема?

Зуд и жжение в области появление трещины.

При попытке открыть рот появляются болезненные ощущения.

Из трещин появляются влажные выделения.

Отечность в причинной области.

Ощущение сильной стянутости.

Это основные проблемы и дискомфорт.

Какие варианты лечения могут предложить пациентам?

Многое зависит от того, какая разновидность заед диагностируется у пациента. Это могут быть средства наружного применения. Также пациенту могут посоветовать есть витамины, народные средства для укрепления иммунитета и многое другое. Это поможет поднять уровень витаминов и микроэлементов в организме. Если причина в этом, пациенту сразу же станет лучше.

В интернете есть много информации в отношении лечения заед. Но это не значит, что нужно заниматься самолечением. Помощь врача может быть незаменимой. Не стоит пренебрегать рекомендациями. Если сразу не понять причину появления, то в будущем проблема никуда не денется.

Подведем итог. Заеды в уголках рта могут появляться по самым разным причинам. Врачи могут подсказать, на что обратить внимание. Следуя их рекомендациям, можно улучшить состояние здоровья и избавиться от этой проблемы.