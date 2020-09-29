На Луганщине бьют тревогу: растет число тяжелых случаев COVID-19

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтвержден 21 новый случай COVID-19, подтверждено выздоровление 12 человек, 1 человек умер (г.. Рубежное). Возраст умершего – 66 лет, причина смерти – пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Новые случаи в разрезе административных территорий области:

г. Северодонецк +9 (из них 6 – больные пневмонией, 3 – самообращение)

г. Лисичанск 2 (больные пневмонией);

Кременской район 2 (больные пневмонией);

Попаснянский район 2 (1 – больной пневмонией, 1 – прибыл из ВОТ)

Станично-Луганский район 3 (прибыли из ВОТ)

Старобельский район 3 (прибыли из ВОТ).

По состоянию на 29.09.2020 имеем всего 1000 случаев коронавирусной болезни, среди них 46 детей.

Активных больных, сегодня – 460 человека (в т.ч. 19 детей). Лечатся в стационарах – 109, амбулаторно – 351.



В ведомстве обращают внимание граждан на рост числа заболеваний, в т.ч. тяжелых случаев, требующих госпитализации и проведения реанимационных мероприятий (ИВЛ).

Соблюдение простых рекомендаций по предупреждению заражения способно защитить вас от этой болезни. Поэтому:

-избегайте скоплений большого количества людей, храните социальное дистанцирование, уменьшите количество социальных контактов;

-используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)

-соблюдайте общие правила гигиены.