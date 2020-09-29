В ОРЛО говорят о 35 летальных случаях от COVID-19

На временно неподконтрольной территории Луганской области утверждают: с начала эпидемии умерло 35 пациентов, у которых было диагностировано заболевание коронавирусной инфекцией нового типа.
Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.
Сообщается, что за прошедшие сутки зафиксирован один летальный случай.
Всего с начала эпидемии зарегистрированы 938 случаев заболевания коронавирусом
Кроме этого, сепаратисты утверждают, что с 1 января по 24 сентября в ОРЛО зарегистрировано 3 тысячи 58 случаев пневмонии. Скончались 73 человека.
По состоянию на 28 сентября на стационарном лечении находится 1 тысяча 307 пациентов с диагнозом «пневмония», из них 63 (4,8%) с коронавирусной пневмонией.
В пяти районах временно неподконтрольной Луганщины, как сообщается, наибольшее количество больных, которые находятся на стационарном лечении:
-Ровеньки – интенсивный показатель 208,5 на 100 тысяч населения (164 случая),
-Алчевск – интенсивный показатель 136,3 (141 случай),
-Свердловск (Должанск, – ред.ЛР) – интенсивный показатель 132,4 (137 случаев),
Лутугинский район – интенсивный показатель 127,1 (80 случаев),
Луганск – интенсивный показатель 115,5 (497 случаев)
Средний показатель составляет 90,8.