Полицейские Луганщины задержали луганчанина, который убил свою жену на временно оккупированной территории

К сотрудникам Станично-Луганского отдела полиции обратился 55-летний луганчанин, который признался полицейским, что в г. Луганск (территория временно подконтрольная НВФ «ЛНР») он совершил убийство своей 51-летней жены.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
Мужчина рассказал полицейским, что 22 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с женой, он задушил ее и с целью сокрытия следов преступления, закопал тело в лесополосе.
Связавшись с 26-летней дочерью мужчины, которая живет в г. Луганськ, полицейские выяснили, что действительно женщина отсутствует уже более недели и ее местонахождение неизвестно. Полицейские рассказали дочери о ситуации, связанной с ее матерью и, указав место, где возможно может находиться ее тело, попросили проверить эту информацию.
Информация, предоставленная мужчиной подтвердилась. Дочь передала тело убитой мамы полицейским на подконтрольную Украины территорию для проведения судебно-медицинской экспертизы, выводы которой подтвердили, что смерть женщины наступила в результате асфиксии (удушения).
Сейчас в рамках открытого уголовного производства проводится досудебное следствие под процессуальным руководством прокуратуры. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.