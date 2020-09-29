Полицейские Луганщины задержали луганчанина, который убил свою жену на временно оккупированной территории

К сотрудникам Станично-Луганского отдела полиции обратился 55-летний луганчанин, который признался полицейским, что в г. Луганск (территория временно подконтрольная НВФ «ЛНР») он совершил убийство своей 51-летней жены.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Мужчина рассказал полицейским, что 22 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с женой, он задушил ее и с целью сокрытия следов преступления, закопал тело в лесополосе.



Связавшись с 26-летней дочерью мужчины, которая живет в г. Луганськ, полицейские выяснили, что действительно женщина отсутствует уже более недели и ее местонахождение неизвестно. Полицейские рассказали дочери о ситуации, связанной с ее матерью и, указав место, где возможно может находиться ее тело, попросили проверить эту информацию.



Информация, предоставленная ​​мужчиной подтвердилась. Дочь передала тело убитой мамы полицейским на подконтрольную Украины территорию для проведения судебно-медицинской экспертизы, выводы которой подтвердили, что смерть женщины наступила в результате асфиксии (удушения).



Сейчас в рамках открытого уголовного производства проводится досудебное следствие под процессуальным руководством прокуратуры. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.