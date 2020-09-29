Военный эксперт рассказал о хитром плане России в отношении Донбасса

Россия в вопросе размещения миротворческого контингента на Донбассе “гнет” свою линию, чтобы заморозить на долгие годы конфликт.

Наличие миротворцев ООН исключительно вдоль линии разграничения с ОРДЛО, как хочет РФ, не приведет к стабилизации ситуации. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин.

Он убежден, что становиться между воюющими сторонами не лучший вариант.

“Линия разграничения с ОРДЛО сегодня имеет протяженность чуть более 400 км. Перекрыв миротворцами или международными силами эту линию, будет ли это приближать к миру и стабилизации в регионе – огромнейший вопрос. Мое мнение – нет, потому что никогда миротворцы не могли остановить пылающий конфликт. Исключением была Босния, но и там у миротворцев ООН получилось принудить к миру только после поддержки НАТО и серьезных боевых действий. Так что не лучшая практика – становиться между двумя враждующими сторонами. Остановить обстрелы вряд ли получится”, – рассказал Волошин.

По его словам, важно, чтобы во время миротворческой операции миссия работала на определенной территории и приводила враждующие стороны к мирному урегулированию конфликта. Но Россия, предлагая вариант миротворцев вдоль линии разграничения с ОРДЛО, “удачно” забывает собственные действия в Молдове.

“Когда Россия заводила свои “миротворческие миссии” под эгидой стран СНГ, например, в Приднестровье, то эти якобы “миротворцы” не становились между враждующими сторонами – они брали под контроль какую-то территорию, какой-то сектор, делали там зону безопасности и только после этого “миссия” работала”, – добавил Волошин.

В результате такие “миссии” не решают вопрос урегулирования ситуации, а даже наоборот.

“И получаются зоны замороженных конфликтов – особенно там, где присутствует Россия. Там, где она предлагает свои форматы. Думаю, что Совбез ООН это прекрасно понимает”, – добавил военный эксперт.