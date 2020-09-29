Российский ученый: “Громогласных заявлений об объединении “ДНР” и “ЛНР” с Ростовской областью лучше не делать”

Неутешительным для поклонников “р***кого мира” выводом с росСМИ поделился российский ученый, председатель Наблюдательного совета Института демографии и миграции Юрий Крупнов. Так он прокомментировал недавнее высказывание председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, который заявил о якобы успешной “интеграции” “ЛНР/ДНР” в Ростовскую область, сообщает Диалог.UA.

По словам Крупнова, нет никаких программных документов, которые регламентировали бы экономическое взаимодействие “республик” и России. Такие документы не разрабатывались ни на уровне федеральной власти, ни на уровне регионов России. А, следовательно, о настоящей “интеграции”, представляющей из себя сложный многоуровневый и многокомпонентный процесс, не может быть и речи.

“Мне кажется, что по политической части громогласных заявлений об объединении “ДНР” и “ЛНР” с Ростовской областью лучше не делать. Потому что это просто теребит население и плодит всякие ненужные спекуляции”, – сказал российский ученый.

Более того, ученый в комментарии российским СМИ проговорился о, возможно, наиболее вероятной причине нежелания России присоединять оккупированную часть Донбасса: стремительно слабеющая и теряющая позиции экономика РФ просто не “переварит” новые территории.

То есть, имеются все основания полагать, что ОРДЛО будут и далее “интегрироваться в Россию” только в россказнях пропагандистов.