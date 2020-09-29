В выходные патрульные в Рубежном и Лисичанске выявили три факта хранения, вероятно, наркотиков

За прошедшие выходные патрульные зафиксировали три случая хранения, вероятно, запрещенных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.



26 сентября в Рубежном:



Около 17 часов на проспекте Московском, экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину, который что-то поднял с земли, возле детской площадки, положил в карман и заметно ускорил хода. Инспекторы решили проверить гражданина, но когда догнали его, он внезапно выбросил бумажный сверток. Как оказалось позже, в свертке находилось вещество растительного происхождения, похожее на каннабис. Патрульные сразу вызвали на место следственно-оперативную группу Рубежанского отделения полиции.



27 сентября, в Лисичанске:

Около 16 часов, на улице Карла Либкнехта, патрульные заметили мужчину, который при виде полицейских ускорил ход и пытался избежать встречи с инспекторами. Такое поведение вызвало подозрение у патрульных и не зря. В ходе поверхностной проверки у горожанина обнаружили растения, похожие на наркотические, по словам мужчины – каннабис и устройство для употребления этого вещества. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейших процессуальных действий.



27 сентября, в Рубежном:

Около 20 часов, на улице Химиков, инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили гражданина, который увидев патрульных, быстро вытащил из кармана бумажные свертки и выбросил на землю. Оказалось, что в них находилось вещество растительного происхождения. Во время беседы, мужчина признался, что эти свертки принадлежат ему. Патрульные данный факт зафиксировали на нагрудные камеры и сообщили следственно-оперативной группе, прибывшей на место происшествия и изъявшей, вероятно, запрещенные вещества.