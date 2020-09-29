Искали в поле потерявшуюся корову: в ОРЛО подорвались мать с сыном

Из-за срабатывания неустановленного взрывного устройства во временно неподконтрольном посёлке Золотое-5 пострадали женщина и ребёнок.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

У 41-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму, травматическую ампутацию левой голени на уровне нижней третьей и осколочное ранение левой кисти. Её 12-летний сын получил минно-взрывную травму, множественные ранения лица, грудной клетки, передней брюшной стенки и двух рук.

Мальчика отвезли в больницу микрохирургии глаза в Луганске. Женщину прооперировали, она в тяжёлом состоянии в реанимации.

Стали известны и обстоятельства трагедии: около шести часов вечера мать с сыном искали потерявшуюся корову и подорвались в поле на неизвестном взрывном устройстве.