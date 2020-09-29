На Донбассе увеличилось количество нарушений режима тишины со стороны НВФ

За прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В утренние часы недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время – из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.



Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.



Украинские защитники огонь в ответ не открывали.



Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.



С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.



Украинские защитники соблюдают условия договоренностей, вступивших в действие 27 июля 2020, и готовы адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.