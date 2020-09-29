Гайдай предложил охотникам Луганщины начать сезон после дождей: “Чтобы не повторилась трагедия”

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел встречу с представителями Государственной лесной охраны, управлений лесного и охотничьего хозяйства, Госпродпотребслужбы, Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Представители ЛОХ отметили необходимость разрешения охоты как единственного способа поддержки отрасли, а также практической поддержки от власти, например, выделении средств из экофондов.

Сергей Гайдай отметил, что он не против охоты, но подчеркнул, что необходимо учитывать политику безопасности: «Вопрос охоты нужно в любом случае решать, но дождемся наступления дождей, чтобы трагедия, которая произошла в Смоляниново, не повторилась. Убежден, это будет оптимальным вариантом ».

Присутствующие согласились с таким предложением Сергея Гайдая.

На встрече также обсуждались вопросы передачи земель в громады, браконьерство, незаконные вырубки леса.

По землям глава области предложил вернуться к обсуждению после 25 октября.

«Когда пройдут выборы и изменится административно-территориальное устройство: создадутся ОТГ и четыре района, я готов с вами садиться за стол и обсуждать концепцию дальнейшего сотрудничества. В ближайшее время ожидается смена руководства Госгеокадастра в Луганской области. Луганская область недополучает в виде налога на обрабатываемую землю два миллиарда гривен. Это космические деньги. Давайте возвращаться к вопросу после выборов. Когда будут уже новые руководители Госгеокадастра и все сделаем. Рекомендую вам заранее подготовить документы », – сказал председатель облгосадминистрации.

В конце встречи представитель Госпогранслужбы напомнил присутствующим об административной ответственности за охоту в приграничных районах без согласования.