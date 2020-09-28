Под Киевом киллер с маской Анонимуса устроил засаду на бизнесмена: кадры задержания

В Киевской области Служба безопасности Украины задержала лидера организованной преступной группировки на попытке убийства столичного бизнесмена.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группу. Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева.

Для этого лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором тот перевозил 200 тысяч долларов США, и завладеть наличными.

Во время задержания главаря группировки, на котором была маска Анонимуса, оказал активное сопротивление стражам порядка. Во время обысков по месту жительства участников банды правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал “источник”, в конце июля киевского бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана убили на глазах у 7-летнего сына, когда они вместе с ним ехали на дачу.