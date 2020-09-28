Когда мир вернется к нормальной жизни и сможет победить коронавирус: вирусолог дала прогноз

Уже следующей весной мир будет возвращаться к нормальной жизни после пандемии, а коронавирус, вызывающий Covid-19, станет обычным респираторным возбудителем.

Об этом в эфире источник Live рассказала врач-вирусолог Алла Мироненко.

По словам вирусолога, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, к которым уже привыкли люди, приносят позитивные плоды.

“Все уже привыкли носить маски и соблюдать дистанцию – и это очень хорошо. Мы с этим справимся. Еще пройдет зима, и дальше весь мир будет возвращаться к нормальной жизни. Этот возбудитель станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть. Но надо еще дойти до этого“, – говорит Мироненко.

Она добавила, что без появления вакцины мир сможет победить COVID-19, если переболеет 80% населения.

“Но я не знаю, целесообразно ли это сейчас, пытаться заболеть, если ты не уверен, как ты выйдешь из этой болезни. Особенно это касается пожилых людей, людей с хроническими болезнями. Детям не страшно, потому что они обычно легко и бессимптомно переносят болезнь и формируют нам иммунную прослойку. Это хорошо“, – пояснила Алла Мироненко.

Детальнее о том, какой будет ситуация с коронавирусом в ближайшие месяцы и сможем ли мы преодолеть COVID до появления вакцины, читайте в материале “источника”: Коронавирус станет обычным возбудителем, взрослые им не будут болеть – врач-вирусолог.