В Минэнерго опровергают информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 октября

Информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с октября текущего года не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

“В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября текущего года. Минэнерго и Правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной”, – сказано в сообщении.

Тарифы на электроэнергию, отпускаемые населению, установленные постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26.02.2015 № 220.

Согласно этому постановлению, цена на электрическую энергию составляет (с НДС):

• до 100 кВт / ч – 90 коп. за кВт / ч,

• более 100 кВт / ч – 168 коп. за кВт / ч.

Сохранение фиксированного льготного тарифа на электрическую энергию для населения в условиях новой модели рынка электрической энергии осуществляется в рамках механизма ПСО, который был введен постановлением Кабинета Министров Украины от 05.06.2019 № 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии »(с изменениями).

Также в Минэнерго отметили, что цена на электрическую энергию для населения в Украине не пересматривалась с 2017 года и сейчас является самой низкой среди всех стран Европы. В том числе – в 1,2-2 раза ниже, чем в соседних с Украиной странах.