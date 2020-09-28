Армения заявила о масштабном наступлении войск Азербайджана

Конфликт между Азербайджаном и Арменией набирает обороты. В понедельник, 28 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе.

Об этом написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Противник начал новое широкомасштабное наступление в долине Аракса и в отрезке Матагис-Талыш. Армия обороны Арцаха успешно отражает все атаки и натиски, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике“, – пишет он.

Сообщается, что на данный момент уничтожено 22 танка противника и 10 единиц другой бронетехники. Убито свыше 370 военнослужащих, также большое количество раненых. Согласно полученной информации, количество раненых средней тяжести и тяжелораненых солдат составляет 35%.

Как сообщал “источник”, между Азербайджаном и Арменией, по состоянию на 28 сентября, ведутся активные боевые действия. Обе страны объявили о введении военного положения и проведении мобилизации. Боевые столкновения уже привели к многочисленным жертвам с обеих сторон, но идти на мировую пока, ни Баку, ни Ереван не готовы.