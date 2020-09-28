У Зеленского создали стратегию борьбы с коррупцией: в чем ее суть

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором обсуждался проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.
Об этом сообщает сайт главы государства.
По словам президента, антикоррупционная стратегия должна стать фундаментом противодействия коррупции.
“Антикоррупционная стратегия – это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях“, – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что эта стратегия предусматривает конкретные меры для обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные деяния.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 21 сентября Кабинет Министров одобрил и подал на рассмотрение в Верховную Раду Украины проект закона “Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы”, которым должна быть утверждена Антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы.
“Концептуальными подходами формирования антикоррупционной политики является сочетание принципов дальнейшего совершенствования общей системы предотвращения и противодействия коррупции и минимизации коррупционных проявлений в наиболее приоритетных с точки зрения преодоления коррупции сферах, в том числе за счет проведения реформ в экономической, социальной, медицинской, образовательной, правоохранительной сферах“, – отметил он.
Представляя проект Антикоррупционной стратегии, глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отметил, что создание такого документа является совершенно необходимым шагом, ведь 91% украинцев считают коррупцию серьезной или очень серьезной проблемой.
Стратегия содержит пять главных принципов:
- оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования
- цифровая трансформация и открытые данные
- удобные и законные сервисы
- нетерпимость к коррупции среди населения
- обеспечение неотвратимости наказания
Стратегия определяет главные сферы, где необходимы изменения:
- суд
- прокуратура
- полиция
- государственное регулирование экономики
- государственный и частный сектора экономики
- налоги и таможня
- строительство
- земля
- инфраструктура
- сектор обороны
- здравоохранение
- социальная защита
- система предотвращения и противодействия коррупции в целом
Отмечается, что Владимир Зеленский призвал народных депутатов как можно скорее рассмотреть законопроект “Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы”.
Как сообщал “источник”, ранее член фракции “Батькивщина” Валентин Наливайченко рассказал о колоссальной коррупции в Раде.