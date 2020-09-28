У Зеленского создали стратегию борьбы с коррупцией: в чем ее суть

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором обсуждался проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Об этом сообщает сайт главы государства.

По словам президента, антикоррупционная стратегия должна стать фундаментом противодействия коррупции.

“Антикоррупционная стратегия – это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях“, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эта стратегия предусматривает конкретные меры для обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные деяния.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 21 сентября Кабинет Министров одобрил и подал на рассмотрение в Верховную Раду Украины проект закона “Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы”, которым должна быть утверждена Антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы.

“Концептуальными подходами формирования антикоррупционной политики является сочетание принципов дальнейшего совершенствования общей системы предотвращения и противодействия коррупции и минимизации коррупционных проявлений в наиболее приоритетных с точки зрения преодоления коррупции сферах, в том числе за счет проведения реформ в экономической, социальной, медицинской, образовательной, правоохранительной сферах“, – отметил он.

Представляя проект Антикоррупционной стратегии, глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отметил, что создание такого документа является совершенно необходимым шагом, ведь 91% украинцев считают коррупцию серьезной или очень серьезной проблемой.

Стратегия содержит пять главных принципов:

оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования

цифровая трансформация и открытые данные

удобные и законные сервисы

нетерпимость к коррупции среди населения

обеспечение неотвратимости наказания

Стратегия определяет главные сферы, где необходимы изменения:

суд

прокуратура

полиция

государственное регулирование экономики

государственный и частный сектора экономики

налоги и таможня

строительство

земля

инфраструктура

сектор обороны

здравоохранение

социальная защита

система предотвращения и противодействия коррупции в целом

Отмечается, что Владимир Зеленский призвал народных депутатов как можно скорее рассмотреть законопроект “Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы”.

Как сообщал “источник”, ранее член фракции “Батькивщина” Валентин Наливайченко рассказал о колоссальной коррупции в Раде.