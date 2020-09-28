Подозреваемым в убийстве Шеремета зачитали обвинительный приговор: видео и все детали

В понедельник, 28 сентября, в Шевченковском районном суде Киева прокурор зачитал короткую часть обвинительного акта подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Следствие не установило заказчиков преступления, однако предъявило обвинения исполнителям. Обвиняемые своей вины не признали.

Видео заседания опубликовано на YouTube-канале “Судебная власть Украины”.

В обвинении отмечается, что Шеремет был выбран как объект убийства из-за его известности и медийности для достижения “значительно более высокой цели преступного умысла”.

“Учитывая, что для осуществления указанной преступной деятельности нужно значительное количество людей, неустановленные в настоящее время следствием лица начали поиск соучастников совершения преступления, при котором руководствовались следующим критериям склонности лиц… к насильственным действиям и низкими морально-психологическими качествами. На указанное предложение по личным мотивам откликнулись следующие лица: Антоненко, Кузьменко, Дугарь и другие неустановленные лица“, – сказано в документе.

В обвинении названы мотивы, которые якобы стали причиной того, что Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь согласились участвовать в убийстве.

“Личные мотивы указанных лиц: Кузьменко, Антоненко, Дугар заключались в поддержке идей неустановленных в настоящее время следствием лиц по созданию в обществе крайне резонансного события с целью дальнейших провокаций, многочисленных акций протеста…“, – сказано в обвинительном акте.

В свою очередь обвиняемые не признают в суде своей вины в причастности к совершению этого преступления. В частности, Антоненко сказал, что ему не понятна суть обвинений в убийстве, так как он к этому не имеет отношения. Он подчеркнул, что не признает свою вину ни по этой статье обвинения, ни в части обвинения в хранении взрывчатых веществ и уничтожения имущества.

Юлия Кузьменко также заявила, что ей не понятен мотив, указанный в обвинительном акте, о якобы попытках дестабилизации ситуации в стране и акциях протеста. Она сказала, что не признает своей вины в причастности к убийству Шеремета.

Яна Дугарь, отвечая на вопросы суда, тоже сказала, что вины своей не признает.

Как сообщал “источник”, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что следствие по делу Шеремета считает, что организаторы выбрали на роль его исполнителей людей гуманных профессий, чтобы никто не мог подумать, что музыкант, детский хирург и военная медсестра способны пойти на преступление.