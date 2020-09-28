В Северодонецке произошло ДТП с пострадавшими

26 сентября, около 21 часов, на перекрестке ул. Центрального и ул. Маяковского столкнулись Hyundai Tucson и Chevrolet Aveo.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

По предварительной информации, водитель Hyundai, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля Chevrolet и допустил столкновение.

В результате ДТП водитель Chevrolet получил телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки и закрытого перелома ребер.

За нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее телесное повреждение средней тяжести водителю Hyundai грозит ответственность по ч. 1 ст. 286 УК Украины.