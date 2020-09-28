Представитель ТКГ объяснил, как Украина может переиграть РФ и «ЛДНР» в вопросе Донбасса

Украинский журналист и представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что замораживание военного конфликта на Донбассе сделает его бесконечным.
Об этом он сообщил в интервью «Обозревателю», передает ДонПресс
По мнению Гармаша, для нашей страны важно, чтобы на неподконтрольную Украине часть Донбасса должна вернуться «реальная Украина». Он отмечает:
«Мне важно, чтоб туда вернулась реальная Украина. И чтобы противник был настолько ослаблен, что у него не будет сил и желания использовать этот „мир“ против Украины. То есть важно не закончить войну, а выйти из нее победителем, отбить желание лезть к нам со своим „миром“. Иначе война будет повторяться снова и снова».
Также, он уточнил, что люди, покинувшие Донбасс из-за начала боевых действий должны иметь возможность вернуться и чувствовать себя там в безопасности:
«Только такое справедливое окончание войны можно считать окончанием войны. Иначе, если оно будет несправедливым, боюсь, начнется гражданская война. И тогда будет только начало войны, а не ее завершение. Вот в чем серьезная опасность. Все зависит от нас. Главное — политическая воля. Со стороны России, „ЛНР/ДНР“, там сидят далеко не гениальные люди. Вся их тактика заключается в нападении либо нереагировании. Сказать, что там какие-то интеллектуальные дискуссии ведутся… На этом уровне их можно переиграть. У нас тоже есть козыри. Но у главы делегации свое видение, у меня — свое, а какое там у Офиса президента — я этого не знаю».