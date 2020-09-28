Представитель ТКГ объяснил, как Украина может переиграть РФ и «ЛДНР» в вопросе Донбасса

Украинский журналист и представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что замораживание военного конфликта на Донбассе сделает его бесконечным.

Об этом он сообщил в интервью «Обозревателю», передает ДонПресс

По мнению Гармаша, для нашей страны важно, чтобы на неподконтрольную Украине часть Донбасса должна вернуться «реальная Украина». Он отмечает:

«Мне важно, чтоб туда вернулась реальная Украина. И чтобы противник был настолько ослаблен, что у него не будет сил и желания использовать этот „мир“ против Украины. То есть важно не закончить войну, а выйти из нее победителем, отбить желание лезть к нам со своим „миром“. Иначе война будет повторяться снова и снова».

Также, он уточнил, что люди, покинувшие Донбасс из-за начала боевых действий должны иметь возможность вернуться и чувствовать себя там в безопасности: