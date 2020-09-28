Исаковское водохранилище в ОРЛО умирает: свежие фото

Территория, ранее заполненная водой, теперь напоминает пустыню. В сети продолжают делится фотографиями Исаковского водохранилища (временно неподконтрольная территория Луганской области).

Свежие фотоснимки опубликованы в паблике “Алчевск” в социальной сети.

В комментариях некоторые местные жители уверены, что причина такого бедственного положения некогда полноводного водоема – в погодных условиях, а именно в малоснежной зиме и засушливом лете. Однако, многие местные жители считают, что это не главное.

Ключевая проблема в обмелении Исаковского водохранилища – бездумная деятельность оккупантов по закрытию шахт. Затопление близлежащей законсервированной шахты «Романовская» привело к тому, что вода не откачивается, а соответственно водохранилищу не откуда “питаться”.