Проверка получателей субсидий: что ждет тех, кто обратится за помощью

В Украине всех, кто подаст заявление на субсидии, ждут несколько этапов проверок. На каждого, кто претендует на соцпомощь, соберут личную информацию.

Об этом рассказал Обозреватель юрист Александр Плахотник.

Информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки по ним, информацию о фактическом месте жительства, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

“Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если платформа, где аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, соответствует и духу закона, и даже элементарной логике”, – говорит Плахотник.

Какую информацию могут получить: