Гуманитарный груз на 1,248 млн гривен передали больницам Луганщины

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в церемонии передачи гуманитарного груза от Программы ООН по восстановлению и развитию мира.
Об этом сообщает
пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Груз рассчитан для помощи больницам Луганской области и состоит из 15 тыс. респираторов стандарта N95 на сумму 1,248 млн грн грн. Получателем помощи стала Луганская областная клиническая больница.
Сергей Гайдай выразил благодарность представителям ПРООН за поддержку региона в сложное время и обратился к жителям Луганщины: «Спасибо нашим партнерам за очередную помощь врачам в борьбе с COVID-19. Жесткие карантинные ограничения дали нам фору на несколько месяцев для обеспечения наших больниц всем необходимым. Однако цветное зонирование территорий имело и противоположный результат: мы попали в «зеленую зону» и все карантинные ограничения были сняты, а люди расслабились. Поэтому четыре района попали в «желтую зону», инфицироваться начали даже врачи. Мы имеем все основания считать, что на Луганщине началась «вторая волна» заболеваемости коронавирусом. Поэтому ваша помощь средствами индивидуально защиты очень необходима и своевременна. Определенным образом это защитит жизнь и здоровье наших медиков ».
Напомним, что 28 августа Программой развития Организации Объединенных Наций в Украине было закуплено и передано 19 лечебным учреждениям Луганской области 50 кислородных концентраторов на общую сумму 25,3 тыс. долларов США.