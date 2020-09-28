В сети показали, как в Горловке боевики разгромили супермаркет «Амстор»

Блогер Денис Казанский показал, в каком состоянии сейчас находится супермаркет «Амстор» в оккупированной Горловке. Видео он опубликовал в Twitter., передает inforesist.org

«Горловка. Супермаркет «Амстор». Хорошо в республике. Наконец-то избавились от украинского ига», — написал Казанский с сарказмом.

На видео показывается разрушенное здание супермаркета с фасада и с одной из боковых сторон. Трудно поверить, что эти руины стоят в Горловке не несколько десятилетий, а являются результатом деятельности оккупантов.

На первом этаже полностью выбиты оконные стекла и выломаны двери. Перекрытия строения лежат на земле и несколько окон на верхних этажах чудом держатся на бетонных основаниях. Обломки крыши бывшего супермаркета полностью свалились на пол внутри здания и в целом картина напоминает декорации постапокалиптического фильма. Никакой мебели среди обломков в здании не видно.

В комментариях пользователи пишут о том, что жители оккупированных территорий «избавили себя от нормальной жизни, нормального будущего, солдаты РФ никогда не приносили счастье, только бесправие, разруху и безнадегу». Один из пользователей отметил, что еще в 2009 году покупал в этом «Амсторе» свой первый плеер.

«Я правильно понимаю, его разобрали на части?» — написал другой комментатор.