На этой неделе на Луганщину зайдут дожди

Сегодня, 28 сентября, в Луганской области облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 20-25 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 12-14 0 тепла, днем 22-24 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 12-14 0 тепла, днем 22-24 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 29 сентября – 2 октября 2020

29.09 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 18-23 0 тепла.

30.09 Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 16-21 0 тепла.

01.10 Облачно. Дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 16-21 0 тепла.

02.10 Облачно. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 16-21 0 тепла.

03.10 Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 16-21 0 тепла.