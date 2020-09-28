На этой неделе на Луганщину зайдут дожди

Сегодня, 28 сентября, в Луганской области облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 20-25 0 тепла.
Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.
по городу Северодонецк
Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 12-14 0 тепла, днем 22-24 0 тепла.
по городу Луганск
Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 12-14 0 тепла, днем 22-24 0 тепла.
Прогноз погоды по области на 29 сентября – 2 октября 2020
29.09 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 18-23 0 тепла.
30.09 Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 16-21 0 тепла.
01.10 Облачно. Дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 16-21 0 тепла.
02.10 Облачно. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 16-21 0 тепла.
03.10 Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 16-21 0 тепла.