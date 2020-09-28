В Станично-Луганском районе горела крыша и пристройка дома культуры

28 сентября в 1:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по адресу: Станично – Луганский район, с. Степное, ул. Мира.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что огнем охвачено крышу дома культуры и пристройку.

Пожар на площади 40 кв. м локализован в 1:52 и ликвидирован в 3:21.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 6 пожарных и 1 единица техники.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.