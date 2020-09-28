Стрелковый тир открыли в попаснянской школе №21

Сегодня, 28 сентября, в Попасной на территории 21 городской школы открыли стрелковый тир.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



Отныне здесь стрелковому делу смогут упражняться ученики, а в перспективе его создатели стремятся сделать этот тир доступным для проведения уроков по военно-патриотическому воспитанию для всех учебных заведений.



На мероприятие пришли председатель Попаснянской райгосадминистрации Роман Власенко вместе с заместителем Николаем Ханатовым, представитель группы ГВС города Попасная, ученики заведения.



Началось открытие тира чествованием минутой молчания погибших 26 человек в авиакатастрофе вблизи Чугуева Харьковской области.



Затем глава райгосадминистрации Роман Власенко поздравил участников мероприятия с таким значительным для всего Попаснянского района событием, отметив важность военно-патриотического воспитания молодежи, особенно в нашем прифронтовом районе. Тем более, что идея открытия тира обсуждалась главой района с директором заведения еще в 2016 году.



«Для начала работы тира нужно приложить немного политической воли и я считаю, что это было правильное принципиальное решение», – добавил председатель.

Он пожелал ученикам новых впечатлений, развития новых умений, заверил, что в этом тире будет проведено не одно мероприятие районного масштаба военно-патриотического направления, и подчеркнул необходимость соблюдения техники безопасности во время занятий. Директор школы Марина Устенко поблагодарила руководителя района за поддержку и содействие в открытии тира и отметила, что тир будет не только местом, где стреляют, а центральным очагом военно-патриотического воспитания.



Почетное право первого выстрела в тире было предоставлено Роману Власенко.



Напомним, это первый в Попаснянском районе специально оборудованный тир для проведения занятий по военной подготовке учащихся старших классов. Обустройство и открытие объекта стало возможным при финансовой поддержке в размере ста двадцати тысяч гривен из районного бюджета.