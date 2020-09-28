В ОРЛО двое мужчин подорвались на неизвестных взрывных устройствах

За минувшие сутки во временно неподконтрольной территории Луганщины двое мужчин получили минно-взрывные травмы в результате срабатывания неизвестных взрывных устройств.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Так, в Краснодонском районе утром 27 сентября мужчина 1984 года рождения получил минно-взрывные травмы ног.

Ещё один житель, мужчина 1980 года рождения, в этот же день в Славяносербске тоже получил минно-взрывные травмы ног.

Оба пострадавших доставлены в больницу Луганска. Устанавливаются обстоятельства происшествий.