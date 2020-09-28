Молодые люди разбились в ДТП в Луганске: авто врезалось в дом

Рано утром 28 сентября по улице Серова в посёлке Большая Вергунка (временно неподконтрольный Луганск, – ред.) легковой автомобиль врезался в жилой дом.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Авария произошла в 4.12. Водитель автомобиля Audi-80 не справился с управлением и врезался в жилой дом, повредив газопровод диаметром 50 миллиметров.

В ДТП погиб мужчина 1995 года рождения, пострадала женщина 2002 года рождения, её с ушибами грудной клетки, в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, мужчина 1996 года рождения получил перелом левого бедра, закрытую черепно-мозговую травму и в тяжёлом состоянии госпитализирован.