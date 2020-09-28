Гайдай рассказал о сложностях в решении проблемы лисичанского завода “Пролетарий”

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о ситуации с Лисичанским заводом “Пролетарий”, который за последние годы буквально растаял на глазах из-за откровенного грабежа.

Как сообщил Гайдай в видеообращении на Facebook, совместно с СБУ были собраны необходимые документы и переданы в правоохранительные органы, сообщает издание Час Пик.

“Вместе с СБУ собрали документы, пообщались с временно управляющим, с ликвидатором предприятия… Документы передали в правоохранительные органы”, – рассказал глава ЛОГА.

Однако не все так просто. Поиски “правды” осложняет тот факт, что решения по заводу нельзя принимать на уровне области.

“Тяжело бороться, если это государственное предприятие, а не областное учреждение”, – отметил Гайдай.

В частности, по его словам, помехой является смена Кабинета министров, из-за чего приходится повторно поднимать соответствующие вопросы и дублировать документы.

Глава ЛОГА подчеркнул, что прямые рычаги давления отсутствуют, а полномочия областной власти ограничены. Несмотря на это, проблемы завода “Пролетарий” стоят на контроле.