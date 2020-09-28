Правозащитники: НВФ “ДНР” хотят выбрать новую тактику в отношении владельцев украинских паспортов

Оккупационные администрации РФ и НВФ «ДНР» вслед за запретом украинского языка хотят искоренить наличие украинских паспортов у жителей ОРДО.

Об этом сообщают источники “Восточной правозащитной группы”.

“Технология следующая, если в ОРДО местный житель предъявляет паспорт гражданина Украины скажем в ЗАГСе, при пересечении так называемой внутренней границы ОРДО и ОРЛО, то представители НВФ «ДНР» будут ставить отметки в паспорт гражданина Украины, что в свою очередь сделает недействительным Украинский паспорт”, – сказано в сообщении.

Источники правозащитников говорят, что “этот проект у незаконных вооруженных формирований пилотный” и его цель – “максимально заставить и мотивировать жителей ОРДО оформлять паспорта НВФ «ДНР» и РФ”.

“Наши эксперты продолжают повторять, что в ОРДЛО идёт масштабный процесс интеграции местного населения в РФ. Уже запрещён Украинский язык, выведена Украинская валюта, массово раздаются паспорта РФ, а теперь ещё и будут уничтожаться Украинские паспорта”, – резюмировали правозащитники.