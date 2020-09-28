Возгорание сухостоя на Луганщине едва не перекинулось на жилые дома

27 сентября в 20:39 поступило сообщение на пункт связи службы спасения «101» о возгорании сухой травы по адресу: Марковский район, вблизи с.Просяное.

Об этом сообщает Марковский горрайонный отдел ГУ ГСЧС в Луганской области.



На тушение пожара направлены дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС Украины в Луганской области.



По прибытию на место вызова пожарными было установлено, что горит сухая трава на площади 4,5 г.

Учитывая обстоятельства и масштаб пожара, был направлен резервный караул на пожарном автомобиле в количестве 5-ти человек.

Пожарными было спасено 3 жилых дома и 3 хозяйственных сооружения.

Травмированных и погибших в результате пожара нет.

Проводится проверка.