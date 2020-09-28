На Луганщине мужчина убил родного брата и пытался запутать следствие

23 сентября, в Белокуракинский отдел полиции поступило сообщение 53-летнего местного жителя о том, что бесследно исчез его 62-летний брат, которого заявитель видел в последний раз 14 сентября.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

В ходе опроса заявителя, в доме по месту его проживания оперативники уголовного розыска Белокуракинского отдела полиции заметили затертые пятна крови. А при осмотре территории этого же двора полицейские обратили внимание на участок земли, который был недавно вскопанный.

В почве полицейские и обнаружили тело без вести пропавшего мужчины. В результате, собранные доказательства указали, что именно заявитель и его 32-летний знакомый причастны к совершению тяжкого преступления.

Данный факт квалифицированный по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». В рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры проводятся необходимые процессуальные следственные и оперативные действия.