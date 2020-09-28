Дончане показали цены на продукты: «„Прямая линия“ Пушилина прошла, можно и повышать»

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жалуются на повышение цен на продукты питания.

Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает ДонПресс

По их словам, цены вновь начали расти после «прямой линии» «главы» ОРДО Дениса Пушилина.

Так, только свинина подорожала почти на 100 руб. за кг — с 270 руб. до 350 руб. При этом отдельные части могут стоить дешевле.