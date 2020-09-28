Карантин: Часть Луганщины остается в “желтой” зоне

С 28 сентября в Украине ввели новое эпидемическое зонирование по распространению коронавирусной инфекции

Об этом говорится в сообщении министра Кабинета министров Олега Немчинова в Facebook, передает “ДС”.

Новое эпидемическое зонирование вступило в силу с 00:00 28 сентября. По словам Немчинова, Киев перешел в “желтую” зону.

К “красной” зоне отнесли Тернополь и город Бережаны Тернопольской области.

В “оранжевую” зону вошли:

– города Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский и Луцкий район Волынской области;

– город Угледар Донецкой области;

– город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;

– город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;

– города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

– Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тисменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

– город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

– Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

– города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

– города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

– город Сумы Сумской области;

– города Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

– города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;

– города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

– города Канев и Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;

– города Черновцы и Новднестровськ, Вижницкий, Герцаевский, Глибоцкий, Заставненский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

– город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

В “желтую” зону вошли:

– Винница, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

– города Луцк и Ковель, Гороховский, Иванчевський, Киверцовский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Луцкий, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

– города Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровской области;

– города Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы Донецкой области;

– города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Народицкий, Новоград-Волынский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

– города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Перечинский, Раховский и Тячевский районы Закарпатской области;

– города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

– города Болехов и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвернянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;

– города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Славутич и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Володарский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

– города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

– города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Жовковский, Городоцкий, Дрогобыцкий, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бужский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;

– города Николаев и Вознесенск, Витовский, Вознесенский, Казанковский и Николаевский районы Николаевской области;

– города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Килийский, Кодымский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;

– города Полтава и Миргород, Диканский, Котелевский, Миргородский, Новсанжарский, Полтавский, Решетиловский и Шишацкий районы Полтавской области;

– города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

– города Конотоп, Лебедин, Ромны и Шостка, Белопольский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Недрыгайловский, Роменский и Сумской районы Сумской области;

– города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивський, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

– города Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкого района Хмельницкой области;

– города Черкассы, Ватутино и Золотоноша, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Корсунь-Шевченськивський, Лисянский, Маньковский, Монастырищенский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

– города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Корюковский, Прилуцкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;

– город Киев.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.