Рубежное – единственный город в стране, присоединившийся к проекту «Безопасный город»

Состоялось заседание Областного координационного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения домашнего насилия и противодействия торговле людьми.

Его провела заместителем председателя облгосадминистрации, председатель Областного координационного совета Екатерина Безгинская. В связи с ограничительными карантинными мероприятиями заседание организовали в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Во время заседания координатор программы Фонда ООН в области народонаселения в Луганской области Анна Высоцкая рассказала об опыте города Рубежное по развитию сети специализированных служб поддержки пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола. Сейчас в Рубежном действует первый на Луганщине приют для пострадавших от насилия, мобильная бригада социально-психологической помощи, кабинет неотложной анонимной медико-психологической помощи женщинам, пострадавшим от сексуального насилия. Представительницы организации ООН Женщины сообщили о ходе реализации Глобальной флагманской инициативы «Безопасный город», к которой Рубежное присоединилось первым и пока единственным в Украине.

Координатор проекта «Равенство ради безопасности» в Луганской области Оксана Лунева рассказала об итогах работы коалиции общественных и государственных структур «Луганщина. Женщины. Мир. Безопасность ». С 2018 года в области членами коалиции проведен ряд учебных, информационно-просветительских мероприятий, конкурсов, нестандартных акций и флешмобов с целью информирования населения о принципах резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность», развеивания стереотипов, существующих в сфере прав и возможностей женщин и мужчин.

Также обсуждался вопрос мотивации женщин на участие в местных выборах 2020 года. Директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Элеонора Полищук представила данные проведенного Департаментом мониторинга представленности женщин и мужчин в органах местного самоуправления Луганщины на руководящих должностях и в депутатском корпусе. К сожалению, Луганская область повторяет всеукраинскую тенденцию: чем более высокий уровень совета (городская, районная), тем меньше в ней представлены женщины. В то время как в сельских и поселковых советах женщины больше представлены на руководящих должностях и в депутатском корпусе.

Секретарь Совета внутренне перемещенных лиц при Луганской облгосадминистрации Яна Любимова представила проект информационной листовки, в которой содержатся разъяснения законодательных нововведений по гендерным квотам, данные проведенного анализа руководящего состава советов и депутатского корпуса, а также перечень консультативно-совещательных органов при местных органах власти Луганщины, которые занимаются вопросом гендерной политики, предотвращения и противодействия насилию.

Екатерина Безгинская поблагодарила всех партнеров за плодотворное сотрудничество. Также она напомнила о проведении ежегодной Всеукраинской акции «16 дней против насилия», который традиционно проходит с 25 ноября по 10 декабря, отметив, что в условиях децентрализации важно большинство тематических мероприятий организовывать именно на местном уровне.