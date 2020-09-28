Лесной пожар на Луганщине локализирован, наблюдается тление отдельных очагов

27 сентября в 12: 25 в Службу спасения «101» поступило сообщение от лесного хозяйства, что вблизи с. Нижнетеплое Станично-Луганского района горит сухая трава и есть угроза леса.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Сразу на место пожара направили пожарную автоцистерну с личным составом.

В 12:55 от лесного хозяйства поступила информация что горит лес (квартал 112) на площади около 5 га. После получения сообщения сразу было направлено 12 единиц техники и 49 человек личного состава.

В 14:45 площадь пожара составляла около 20 га, из них верхового пожара 6 га и подстилки 14 га.

22:05 – локализация на площади 20 га.

По состоянию на 6:00 28 сентября наблюдается тление отдельных очагов.



К тушению привлечены 105 чел. и 32 ед. тех., из них от ГСЧС 33 чел. о / с и 10 ед. техники, от лесного хозяйства 54 чел. и 24 ед. техники, из них 5 тракторов, фермерское хозяйство 3 чел. и 3 ед. техники

Сейчас продолжается ликвидация.