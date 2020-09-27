В результате осложнений от COVID-19 умер житель Кременского района



За сутки в Луганской области области зафиксировано 36 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

География выявленных заболеваний: город Северодонецк – 12 человек, город Лисичанск – три, город Рубежное – пять, Беловодский район – восемь, Кременской – пять, Марковский – две, Меловской – один.

Среди них: 13 – больные пневмонией, 11 – из числа ранее определенных контактных лиц, девять прибыли с временно оккупированных территорий, три – с клиническими проявлениями тяжелого течения ОРВИ.

Вследствие осложнений от COVID-19 умер житель Кременского района.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 975 человек.

Из них выздоровели – 517 (34 за последние сутки); лечатся – 447 (105 – на стационаре, 342 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 63,64%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 сентября (на 9:00) в Украине 198 634 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3959 летальных, 87882 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 3130 новых случаев. Всего проведено 2209975 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1009 пациентов.