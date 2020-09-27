СМИ: Семья “мэра” Луганска Пилавова срочно распродает имущество и готовится к выезду из “ЛНР”

Глава оккупационной “администрации” Луганска Манолис Пилавов и его родственники распродают недвижимость на территории “ЛНР”. Появившиеся еще в начале года слухи о возможной отставке Пилавова, как пишут луганские паблики и Телеграм-каналы, скорее всего, подтвердятся в ближайшем будущем, сообщает Диалог.UA.

В частности, Телеграм-канал “Тайны Луганской Республики”, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Пилавов совершенно перестал устраивать российских кураторов оккупационной “власти” “ЛНР”. И якобы в Москве уже принято решение об отстранении Пилавова от должности главы оккупационной “администрации” Луганска.

О том, что послужило поводом для такого решения, Телеграм-канал не сообщает. Однако можно предположить, что российских кураторов, скорее всего, не устроила жадность Пилавова и его родственников, их страсть к коррупционным схемам и воровству денег из бюджета Луганска и “ЛНР”.

“У клана Пилавовых серьезные проблемы, все настолько плохо, что Пилавовы начали продавать недвижимость в республике. Как нам говорят, есть решение москвичей о том, чтобы снять Манолиса Пилавова с поста мэра города”, – говорится в сообщении сепаратистов.

Ранее часто появлялась информация о том, что в “республику” наведывались проверяющие из Москвы, и каждый такой визит заканчивался отчетом о колоссальных недостачах в бюджетах, о совершенно неэффективном хозяйствовании и общей работе оккупационной “власти” по принципу “как не надо”. Наверняка, в этих отчетах немало места было уделено оккупационной городской “администрации” Луганска, ее главе и его родственникам: сыну Михаилу, работающему в оккупационной “прокуратуре” Лутугинского района, и двоюродному брату Павлу – бывшему директору луганского стадиона “Авангард”, а сейчас – сотруднику “аппарата” “правительства” “ЛНР”.

Впрочем, также ходят слухи и о том, что дела Манолиса Пилавова не так уж плохи. Якобы он готовит себе “запасной аэродром” в виде должности в “правительстве ЛНР”, куда перейдет, уйдя из “администрации” Луганска.