На Луганщине возник лесной пожар

27 сентября в 12: 25 в Службу спасения «101» поступило сообщение от лесного хозяйства, что вблизи с. Нижнетеплое Станично-Луганского района горит сухая трава и есть угроза леса.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Сразу на место пожара направили пожарную автоцистерну с личным составом.

В 12:55 от лесного хозяйства поступила информация, что горит лес (квартал 112) на площади около 5 га. После получения сообщения сразу направлено 12 единиц техники и 49 человек личного состава.

В 14:45 площадь пожара составляла около 20 га, из них верхового пожара 6 га и подстилки 14 га.

К тушению привлечены 93 чел. и 30 ед. тех., из них от ГСЧС 49 чел. о / с и 13 ед. техники, от лесного хозяйства 40 чел. и 15 ед. техники, из них 5 тракторов.

В настоящее время верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет.

На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Луганской области.