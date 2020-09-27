Находился в “капсуле”: всплыли неожиданные детали спасения курсанта в катастрофе Ан-26

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Вячеслав Золочевский стал единственным выжившим в катастрофе военного самолета Ан-26 под Харьковом. Его от огня прикрыли обломки фюзеляжа и он оказался в своеобразной капсуле.

Об этом рассказал в эфире телеканала ZIK председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, посетивший курсанта в госпитале.

Стечение обстоятельств спасло Вячеслава от гибели – его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

“Он сообщил, что уцелел, потому что находился в своеобразной “капсуле” из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть горевший самолет”, – передал Кучер слова курсанта.

По словам начальника Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуарда Хорошуна, курсант Золочевский получает всю необходимую помощь.

“Сутки он провел с положительной динамикой, температуры нет, показатели в норме. Сделали перевязку, раны заживают”, – сообщил Хорошун, добавив, что с Вячеславом работают травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр и психолог.

Как сообщал “источник”, при крушении самолета с курсантами под Харьковом выжил лишь один человек – 20-летний Вячеслав Золочевский. Его отец рассказал, что сам пережил три падения самолета.